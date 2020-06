La palabra de Christophe Krywonis tras el escándalo por Samanta en Bake Off

Luego de que los fanáticos de Bake Off dijeran que Samanta no cumple con el reglamente del programa ya que se desempeñó como pastelera profesional en una reconocido lugar, ya hace más de una semana la polémica en torno al programa, uno de los más vistos del fin de semana, no cesó e incluso habría aparecido imágenes de ella trabajando lo que demostraría que no es amateur, regla excluyente del ciclo conducido por Paula Chaves.

Ayer la propia conductora se refirió al ciclo con cálidas palabras y sin entrar en polémica, pero esta mañana una usuaria de Twitter arrobó a Christophe Krywonis uno de los tres jurados y le pidió que por favor aclarara lo que estaba sucediendo o que por lo menos diga algo al respecto. Y él quien nunca había hablado del tema, le respondió...

"Buen día. Toma tiempo examinar bien como son las cosas. Es imposible que el canal y la producción tomen decisiones tan serias de un día para el otro. Paciencia que todo se va aclarar. El programa es muy bueno. Es lo mas importante y esta bien que lo siga viendo tanta gente", escribió y así dejó entrever que se está investigando el tema. ¿Qué pasará?

Mirá el tweet del jurado.

Buen dia. Toma tiempo examinar bien como son las cosas. Es imposible que el canal y la producción tomen decisiones tan serias de un dia para el otro.

Paciencia que todo se va aclarar.

El programa es muy bueno. Es lo mas importante y esta bien que lo siga viendo tanta gente. https://t.co/d9VGIfiaRL — Christophe Krywonis (@mundochristophe) June 22, 2020