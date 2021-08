La Voz Argentina: La Sole no pudo contener su llanto con la canción de un participante

El certamen La Voz Argentina está llegando a las instancias finales y los concursantes demuestran su gran nivel interpretativo y vocal. Ayer, le tocó el turno al Team Soledad y el participante Alex Freidig eligió el tema "Zona de promesas", de Gustavo Ceratti, que hizo llorar a La Sole tanto en la presentación como en el ensayo.

En el programa mostraron el día en el que se juntaron para preparar el tema: "Uh, voy a llorar con este tema", advirtió Pastorutti al ver que se trataba del tema de Ceratti y agregó: "Cada vez que estoy mal me pongo esta canción a todo lo que da y me voy llorando".

La Sole se emocionó con Zona de Promesas en la versión de Alex Freidig.

La jurado escuchó atenta la versión de Alex con sus lágrimas asomando y luego aseguró con la voz entrecortada por la congoja incontrolable: "Me enorgullece que él haya hecho su propia versión. Alex se parece a Alex y estoy feliz con eso".

Luego, la cantante al ver al participante también emocionado, agregó: "Bellísimo. Me llegás por todos lados, no sé por qué lloras vos. Yo sí sé por qué lloro. Tenés una manera de interpretar, de decir las cosas, maravillosa. Esta canción te queda perfecta", concluyó elogiando a Alex: "Si el artista no siente, no es artista. Por eso, ya lo sos".

El participante Alex Freidig llegó a los octavos en La Voz.

El participante se presentó en el escenario para mostrar su versión ya coacheada por Sole y en los primeros acordes, las lágrimas de ella comenzaron a deslizarse por sus mejillas.

Si bien, al principio intentó contener su llanto, finalmente la folclorista dio rienda suelta a las emociones y lloró con fuerza. Al finalizar el tema y ante la pregunta de Marley, Sole confesó: "No puedo evitarlo, él tiene algo muy especial cuando canta. Además la canción es hermosa", concluyó.

Luego de escuchar la devolución de Ricardo Montaner y luego la de Lali Espósito, un poco más repuesta Sole retomó la palabra: "Primero agradecerle a Alex que siempre siempre dio su mejor versión" y dirigiéndose al participante le dijo: "Tenés la capacidad de emocionarnos siempre. Eso es algo que para mi es fundamental en un artista". Para finalizar, la oriunda de Arequito lo elogió aún más: "Alex sos como una especie de mago. Subís al escenario y con tu voz tocás todo y lo transformás en algo bello. Gracias".

LP