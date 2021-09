La triste historia de José Luis Gioia: "No me siento culpable"

José Luis Gioia, reconocido actor cómico, reveló el mal momento que vive después de la muerte de una de sus mejores amigas.

Según reveló en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, el intérprete se contagió de coronavirus después de un viaje en el que compartió con la mujer que falleció a causa del virus.

"Estoy pasando un momento muy malo. Falleció mi amiga, yo siempre paraba en la casa de ellos. Esquiábamos juntos todos los mediodías, yo esquío hace 36 años. Ahora tuve una comunicación con el hijo que piensa que yo fui el culpable porque ella murió de Covid”, contó en el programa de América.

José Luis Gioia reveló el mal momento que vive por la muerte de su amiga.

Según el relato del actor, el hijo de su amiga mantenía una relación estrecha con él pero dejó de hablarle por considerarlo culpable del contagio. "Hace poco lo llamé y no me atendía. Así que le escribí y me dijo: No te atiendo porque me hace mal, tengo una sensación rara y fea al hablar con vos. Le dije que no sabía qué decirle… "¡Pero qué triste!" Y me puso: Más tristeza me da a mí cuando mis hijos llorando preguntan por la abuela”, reveló.

Luego, José Luis Gioia aseguró cómo es que cree que fue la cadena de contagio. “No me siento culpable. Yo creo que sé dónde nos contagiamos. Estábamos en un asado, yo en una punta muy separado de todos y ella tuvo contacto muy directo con gente", disparó.