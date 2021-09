La Voz Argentina: Ricardo Montaner dijo quién podría ser el ganador y lo criticaron

La Voz Argentina está llegando a su final y las especulaciones sobre quién será el ganador del certamen corren fuerte en redes sociales.

Pero esta vez, fue el mismo Ricardo Montaner quién deslizó cuál es su preferido en el show de Telefe y generó la bronca de los panelistas de Intrusos. "Fran, no dejas de impresionarnos. No fallas una, todo lo que haces me gusta: bailas, me gusta, cantas, me gusta. Eres impresionante. Estoy seguro de que la gente va a votar por tí", dijo el músico durante la presentación de Francisco Benítez que integra el team de La Sole.

Tras esta frase, fue Evelyn Von Brocke quien disparó contra Ricardo Montaner por "hablar de más". "Estoy indignadísima con Ricardo, pero indignadísima. No puede hacer lo que hizo dijo quién es el ganador, Francisco. Dijo ‘vos tenés que ser el ganador de La Voz’ y no va Ricardo, esperá los tiempos y los plazos", disparó la periodista en Intrusos.

Fue en el programa de América cuando también adelantaron datos sobre la gran final de La Voz Argentina. "Lo que hacen es grabar todos los posibles ganadores, y según los votos de la gente, que van llegando en vivo pese a que el programa es grabado, ellos ponen el tape indicado", contó Rodrigo Lussich sobre las estrategias de la producción para impedir que se filtre el ganador.

Cómo será la final de La Voz Argentina

La Voz Argentina atraviesa sus instancias finales y esta noche comienzan las semifinales. Por el momento, se disputan el primer lugar de este certamen Santiago Borda, Nicolás Olmedo y Paula Chouhy de Team Lali y Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Salá y el dúo de los hermanos Denis y Axel Ortiz de Team Montaner.

El equipo de La Sole competirá con los artistas Alex Freidig, Luna Suárez y Francisco Benítez mientras que del grupo de Mau y Ricky Montaner son parte Magdalena Cullen, Luz Gaggi y Marcos Olaguibet.

En inicio se estima que será el próximo 5 de septiembre será la final de La Voz Argentina y los seguidores del certamen podrán elegir a su preferido mediante la App de Telefe.

AM