La Voz Argentina: Stefi Roitman escrachó a Ricardo Montaner y reveló su trampa en el programa

Stefi Roitman, host digital de La Voz Argentina, descubrió a Ricardo Montaner "haciendo trampa" en el programa.

En el medio de las grabaciones del ciclo, la actriz pescó a su suegro con un misterioso papel en el que anota todos los nombres de los cantantes que forman parte de su team. "Ah... también los uso para hacer municiones y tirárselas a los otros jurados. Así nos divertimos" , aclaró el flamante jurado.

La Voz Argentina está atravesando sus instancias finales y después del final de los knockouts, los elegidos por el equipo de La Sole, Lali Espósito, Mau, Ricky y Ricardo Montaner pasarán a la categoría "play offs".

La gran final ya tiene fecha pactada, está prevista para el domingo 5 de septiembre. El día en el que será elegido un sólo ganados de los miles que se presentaron al casting.





En esta edición 2021, cada entrenador seleccionará a los cuatro mejores que representarán a su equipo en la etapa final.

Etapa final que se llamará “shows por teams”, que se espera que se vean en la pantalla a partir del 23 de agosto, y en la que cada candidato vuelve a cantar de forma individual.

Los motivos por los que Stefi Roitman aún no es de la familia Montaner

Tiempo atrás, Ricardo Montaner sorprendió con una declaración sobre su futura nuera, Stefi Roitman, quien está en pareja con Ricky Montaner.

El músico aseguró que aún "no considera a Stefi como una hija" por un particular motivo. "Me siento raro cuando se hace la salvedad con Camilo. Porque estamos acostumbrados a que Camilo, al igual que Sara, que es mi nuera, y Pao y Gime, son hijos”, dijo Ricardo Montaner en el programa Hoy Día de Telemundo.

“Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero... ella sabe”, aclaró.