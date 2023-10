Zaira Nara se convirtió en una de las celebridades más mencionadas en el día de hoy tras anunciar su renuncia al Bailando 2023. El motivo se debió a su enojo con Coti Romero y Charlotte Caniggia que se cruzaron anoche en el programa y la involucraron a la hermana de Wanda Nara.

Zaira Nara en el Bailando 2023.

La ex Gran Hermano contó que la hermana de Alex Caniggia le había dicho que las hermanas Nara eran famosas por haber hecho sexo oral. Esto por supuesto ofendió a la novia de Facundo Pieres y decidió bajarse del streaming del certamen.

La palabra de Paula Cháves

Esta noche en LAM, Paula Cháves fue entrevistada por Ángel de Brito a través de un móvil y lo primero que le preguntó fue qué opinaba de la decisión de su examiga.

"Un bajón. Cualquiera", comenzó diciendo la modelo y conductora.

Paula Cháves y Zaira Nara.

Luego, la pareja de Pedro Alfonso señaló: "Me parece muy bien la renuncia". Y agregó: "Si me siento mal en un lugar, no vuelvo más".

Claro que su respuesta llamó la atención sobre todo de los fans de Zaira Nara, sobre todo porque días atrás la hermana de Wanda Nara y Facundo Pieres confirmaron su reconciliación en un evento de polo.

De esta manera, Paula Cháves dejó en claro que sabe separar las cosas y que si hace falta defender a su examiga Zaira Nara por coincidir en sus opiniones, lo hace sin problema.