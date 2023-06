Paula Chaves pensaba en convertirse en "Susanita" incluso antes de convertirse en mamá de Olivia, Baltazar y Filipa. En diálogo con CARAS, la conductora y modelo de “Multitalent Agency” habla de la independencia, los sueños y los miedos de sus hijos, a quienes les inculca una crianza en libertad.

“Es acompañarlos sabiendo que son almas y seres libres. Y, a veces, me replanteo cosas. El otro día hablábamos del estudio de “Oli”, de que tenemos que ponernos más firmes y yo ni idea, mis papás no fueron firmes conmigo y no me sale serlo en el estudio. Tiene 9 años y me parece importante inculcarle otros valores. En eso somos bastante relajados y estamos todo el tiempo rechequeándonos nosotros: qué nos pasa, qué disponibilidad tenemos o para acompañar un berrinche de Filipa, que está en la etapa de los berrinches o sostener los miedos de Baltazar que tiene pesadillas. Yo tuve una crianza re linda y re libre donde me dejaron siempre elegir”, asume Chaves.

Paula Chaves con Olivia y Filipa

Sobre su fase más controladora, la modelo admite haberla dejado atrás gracias a la tecnología. Es que, según reveló, junto a su marido Pedro Alfonso, creó un grupo de WhatsApp denominado “quehaceres” para organizar todo el universo relacionado a las tareas domésticas y escolares. “Ahí nos vamos pasando toda la data: “pagué yo el colegio, pagué las expensas, hay que buscar a Oli en el cumpleaños o Balta sale de fútbol a las 17.45”. Vamos poniendo los checks ahí. Solamente se habla de las actividades de la casa, las cosas que hay que comprar del supermercado. Yo fui soltando ahora, a medida que Pedro fue ganando terreno”, comenta, no sin antes aclarar: “En ese grupo solo se habla de crianza. De hecho, el otro día empezamos a hablar de salir a la noche a comer y me dijo: “no, por acá no, vayamos a otro chat”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus hijos

Paula Chaves apuesta a una crianza sin TikTok ni tablets

Si algo no negocia Paula Chaves respecto a la crianza de sus hijos es el uso de redes sociales y mucho menos de TikTok, según ella la más nociva. La conductora asegura que hay edades para todo y que, por eso, intentará dilatar lo más posible el vínculo de Baltazar, Olivia y Filipa con la tecnología.

Paula Chaves y Filipa

“Es muy difícil hoy por hoy criar en una sociedad con tablets, celulares, plataformas, comida industrializada por todos lados. Y yo, que intento de enseñarles a comer de una forma más real, sin tanto ultraprocesado, o que no usen ciertas plataformas que no son para niños, como es TikTok, no voy a tranzar porque lo hagan las del colegio”, decreta. Y aclara: “Les explicamos que los estamos cuidando y que en TikTok se puede ver cualquier cosa, Instagram lo mismo. Uno no puede tener el control y trato de cuidar mucho su niñez. Que puedan jugar, hacer casitas, que jueguen al avión, al restaurante... ya va a haber tiempo para bailar TikTok y mostrarse”.

