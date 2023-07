Coti Romero y el Conejo: En LAM confirmaron su reconciliación

Coti Romero y el Conejo se separaron en junio pasado. Fue la propia influencer quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales tras varios rumores al respecto.

“Hola, queríamos contarles que con Ale, decidimos terminar nuestra relación”, comenzó escribiendo la ex Gran Hermano en el comunicado. Y agregó: "Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor".

Días después del anuncio, Coti Romero dio una entrevista a LAM en donde contó detalles del mal momento que estaba atravesando: "Son decisiones nuestras. Creemos que cada uno tiene que enfocarse en lo suyo, pero obviamente que me duele mucho", dijo la exhermanita.

Luego, Coti Romero señaló: "Lo oficializamos porque él dio una nota, que a mí me habían dicho que la dé y yo dije que no, que estábamos bien. Pero bueno, la dio y para mí fue como un 'bueno, listo. Ya está'. ¿Para qué seguir mintiendo?".

Por último, Coti Romero indicó: "No estoy bien. Lamentablemente no. Sé que son cosas que pasan y sé que voy a salir adelante", se sinceró y agregó: "Soy re joven todavía. Tengo un montón por delante y sé que si Dios quiere me espera un futuro mejor. Un futuro hermoso".

Coti Romero y el Conejo reconciliados

Finalmente, esta noche en LAM, dieron la noticia que los fans de una de las parejas más populares de Gran Hermano estaban esperando.

Pepe Ochoa aseguró que el Conejo volvió de viaje y fue directamente, con las valijas, a la casa de Coti Romero.

"Pasaron la noche juntos", afirmó el angelito y contó que tuvieron una charla sobre su futuro. "Lo van a desmentir", agregó el periodista. Y concluyó: "Están intentando de nuevo".

De esta manera, Coti Romero y el Conejo están nuevamente bajo la lupa de sus fans.