La ex Gran Hermano, Coti Romero, estuvo como angelita invitada al piso y habló de uno de los temas más importantes de su vida personal hoy por hoy. La correntina, recién llegada de sus pagos reveló la verdad sobre los motivos que llevaron a su relación directa al abismo. Aún con el amor por El Conejo, la invitada hizo un mea culpa.

"No fue algo puntual, pero fueron problemas innecesarios que veníamos teniendo porque creo que ninguno estaba acostumbrado a todo esto y me parece que pasa con la mayoría", contó de entrada Coti Romero.

"Uno cuando sale de la casa cree que puede con todo, pero después se da cuenta de que no es así", comentó la integrante del Bailando 2023. Luego coincidió con Ángel de Brito con la letal frase: "¡Nos desbordó la fama!".

"Pero está bueno también que uno acepte eso porque yo decía que podía con todo, pero no siempre pude con todo y de repente me di cuenta de que yo tenía que tratarme y hacer terapia. ¡Y no está mal eso!", reflexionó Coti.

La ex Gran Hermano reveló que nunca vio notas dadas por El Conejo luego de la ruptura. "No vi nada o sea ninguna nota de él. Me fui a mi pueblo y traté de enfocarme en mí, en encontrarme de nuevo conmigo misma, porque sentía que me estaba perdiendo, que no tenía eso, esa chispa que tenía cuando cuando no estaba en los medios en su momento cuando había arrancado recién Gran Hermano", agregó.

Coti Romero reveló la verdad de su separación con El Conejo: “Perdí 7 kilos”.

"Perdí 7 kilos.Pasé un momento difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo" confesó Coti sobre su sanación.

Coti Romero reveló quién tomó la decisión final de romper

Muy conmovida por haber cortado con su novio, Coti habló con el corazón en la mano. Coti confesó que fue ella quien tomó primero la decisión de terminar, pero luego pasó algo: "Después obviamente volví, hablé con él, le dije que en realidad lo quería muchísimo todavía obviamente y que me parecía que quería intentarlo de nuevo".

La inesperada respuesta del Conejo liquidó la última ficha que Coti Romoro le había puesto a su relación en ese instante: «En ese momento me dijo que, obviamente, también me quería, pero que pensaba que lo mejor era enfocarse cada uno en sus proyectos. Entonces yo dije "Bueno listo creo que lo mejor es que me vaya de nuevo a mi pueblo"».

"Ahí me volvió a mandar mensajes como diciendo que quería intentarlo otra vez que que estaba arrepentido de la decisión y obviamente ahora estamos hablando porque ninguno quiere volver a pasarlo mal por conflictos innecesarios", cerró Coti Romero.

