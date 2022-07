Los 8 escalones del millón: Luli Fernández acusó a Nicole Neumann de bajarla del programa

Luli Fernández habló sin filtro sobre Nicole Neumann y la acusó de "bajarla" de Los 8 escalones del millón.

La modelo contó en Socios del espectáculo la interna y confirmó que tenía pautada reemplazarla cuando se ausente. "Las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", disparó la diosa sin filtro.

"Desde antes de ser parte de este programa hice reemplazos de Nicole en Los 8 escalones, porque ella por contrato tiene viajes preestablecidos", dijo Luli Fernández que también aseguró que dejó otros trabajos para poder cumplir con estos reemplazos.

"En el mes de junio yo tenía varias fechas confirmadas para ir a Los 8 escalones por la ausencia de Nicole. Pero el 14 de junio me comunican que Nicole iba a estar presente. Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole. Esa fecha la tenía yo", siguió la panelista.

"Está claro que al ser parte de un programa de espectáculo cuento cosas que pueden incomodar. Pero meterse con el trabajo de un colega es un montón. Te puedo asegurar, Nicole, que las cosas que digo las digo porque me las cuentan y las tengo chequeadas. Del mismo modo que ahora cuento que, efectivamente, las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", disparó la modelo.

Las condiciones de Nicole para Los 8 escalones que perjudicaron a Luli Fernández

Antes de esta confesión de Luli Fernández, en Intrusos mencionaron las condiciones de Nicole Neumann para permanecer en Los 8 escalones.

"Guido Kaczka está encantado con ella, la producción también, creen que el personaje fue creciendo que es buena en lo que hace y por contrato, ella puso que cada dos meses puede viajar", contó Maite Peñoñori.

Nicole Neumann acompaña a Manu Urcera durante sus viajes para correr en el interior del país y también en Europa. “Nicole graba martes, miércoles y jueves, con lo cual lunes y viernes los tiene libres y puede tomarse esos viajecitos que hace por el país con Urcera normalmente”, agregó la periodista.