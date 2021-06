Los mensajes de Horacio Cabak mientras Gustavo Sofovich estaba al aire de LAM

Horacio Cabak anunció en redes sociales su salida de Polémica en el Bar después de su escandalosa separación de Verónica Soldato.

El ex modelo compartió un pequeño mensaje en Twitter donde agradeció al programa pero, después de ese enunciado, decidió ir por más y expresó su bronca por esta desvinculación. "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple", disparó en la plataforma.

Tras estas declaraciones, el mismo Gustavo Sofovich habló al respecto y confesó que había decido desvincular a Horacio Cabak del ciclo después de mantener una larga charla con él. "Estoy dolido, dice que no hubo códigos y si hay algo que yo tengo, son códigos. Él me pidió una salida decorosa y se la di, me duele que mienta", dijo en LAM.

Gustavo Sofovich habló en LAM de la salida de Horacio Cabak de Polémica en el bar.

"Yo sentía que no daba para más. No podía permitir que nos quiera armar el programa, que le diga a Iúdica lo que tiene que decir porque en Polémica, la gracia siempre fue que todos dijeran, pensaran e hicieran lo que quisieran", dijo el productor.

"No soy de hablar de estos temas, quizás ahora lo hago porque estoy dolido. Todos los que se han ido alguna vez, volvieron sin problemas porque en Polémica somos una gran familia. Me duele", cerró.

La bronca de Horacio Cabak

Tras estos dichos, Horacio Cabak usó Twitter como canal de expresión de toda su furia y disparó contra su ex productor mientras estaba al aire de LAM. “Cuando planteás que estás harto de que hagan de tu vida privada un reality show”, comenzó Cabak haciendo una captura de la entrevista a Gustavo Sofovich.

Horacio Cabak le respondió en Twitter a Gustavo Sofovich.

Luego, agregó para sumar más polémica: “Cuando te llaman por teléfono para echarte pero después dicen que fue de común acuerdo". Y siguió: “Cuando te quejás de la falta de respeto de ser juzgado todas las noches en tu lugar de trabajo por cuestiones de la vida privada”.

