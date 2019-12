Lourdes Sánchez admitió que tiene fantasías sexuales con un integrante del Bailando

Lourdes Sánchez hizo una picante confesión que generó la fuerte reacción de las angelitas. En Los ángeles de la mañana, la bailarina "se encaró" a Fer Dente y admitió que le "tiene ganas".

El bailarín fue invitado al ciclo de Ángel de Brito y contó parte de su intimidad. "Lo primero que me gusta de alguien es la inteligencia, y no hablo de inteligencia académica, si no de alguien que te entienda", dijo el artista mientras mostraban imágenes que él mismo sube a sus redes.

"¿Recibís propuestas por redes? Porque subís fotos hot todo el tiempo", le preguntó el periodista y Lourdes interrumpió: "Encima, la gente que ve esa foto no sabe lo rico que huele", dijo ella y Dente no se quedó atrás. "La amo. Es como que tenemos una tensión amorosa", agregó.

A lo que la morocha respondió sin filtro. "Algún día te voy a dar. Él es mi fantasía".

¿Qué dirá el Chato?