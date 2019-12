El conmovedor relato de Paula Chaves sobre Jazmín De Grazia

Paula Chaves fue una de las invitadas de lujo de ¿Quién quiere ser millonario? junto a su abuelo de 94 años.

La modelo y conductora tuvo su momento emotivo cuando recordó a Jazmín De Grazia quien falleció de manera trágica en 2012.

"Siempre decía que se iba a morir joven, como los rock stars. El papá siempre decía que era una loca, un cascabel, que a ella le gustaba vivir a fondo, y no escuchaba mucho, pero tenía una familia de oro. Se la quiso ayudar mucho tiempo, pero era una personalidad muy fuerte y ella tenía como las cosas muy claras", contó emocionada.

Luego, aseguró que mantiene una relación muy unida a la familia con quien mantiene diálogo aún hoy. "Y su papá, su mamá, sus hermanos, yo sigo en contacto con ellos, y cada vez que hablo con su papá o sueño nos contamos, y él me cuenta cosas", dijo y reveló los momentos en los que se apareció.

"Ella como que se me aparece, como que viene a decirme cosas. Entonces yo, siempre que la sueño lo llamo y le digo ‘Ricardo, se me apareció Jazmín, soñé con ella, me dice que está bien’, siempre me encargo de decirle a él de que ella me quiere decir que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa. Me pasa con mi abuela también materna, entonces como que pienso tal vez me quieren decir algo en los sueños”, cerró.