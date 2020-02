VIDEO | Reviví el fuerte cruce entre Lourdes Sánchez y Karina Iavícoli

Lourdes Sánchez y Karina Iavícoli mantuvieron una acalorada discusión en Los ángeles de la mañana cuando hablaban de vínculo que surgió entre Roberto García Moritán, esposo de Pampita, y Nicole González, la actriz conocida como “la rubia peronista”.

“Hay mujeres que buscan tipos con plata, tipos conocidos, futbolistas adinerados, las ‘pibitas’ que aparecen ahora...”, fue el comentario de Karina, que generó malestar en su colega.

"Pero es horrible lo que decís, ‘pibitas’. Son mujeres. Y vos no sos nadie para callarme. Yo estoy igual que vos, a tu mismo nivel. Vos siempre tratás a la gente de menos”, disparó la esposa del Chato Prada.

"Eso es lo que vos creés. Estoy hablando de las chicas jovencitas, si me expresé mal, te pido disculpas. Y me parece que ella (refiriéndose a Lourdes) hace un juego que después se lo termina tomando en serio. A ella le gusta jugar, me tira, yo trato de ser una persona bastante coherente con mis compañeras. Y después, cuando te digo algo, no te bancás la vuelta”, le retrucó Karina y Lourdes siguió: “Yo no hago un juego, hablo en serio todo el tiempo. Perdón por ser simpática”.

