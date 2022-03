Luciano Castro habló del reencuentro entre Flor Vigna y Nico Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato se unirán en un nuevo proyecto laboral y serán los conductores de El último pasajero, el ciclo de entretenimientos que comenzará esta temporada por Telefe.

La ex pareja se reunirá en este proyecto, después de haber terminado su relación de siete años de amor. Lo cierto es que, este desafío los une en el mejor momento de Flor Vigna, cuando afianzó su relación con Luciano Castro.

Flor Vigna y Nico Occhiato serán los conductores de un nuevo programa.

El actor, quien confirmó estar absolutamente enamorado de la cantante, habló también sobre este programa que la unirá a su ex. "Estoy contento con el proyecto que va a encarar con Nico", dijo.

"Está todo muy ordenado con Flor, estoy contento porque cumple sus proyectos", añadió.

Luciano Castro habló de la posibilidad de tener hijos con Flor Vigna

Atravesando un momento de absoluta felicidad, Luciano Castro también habló de los proyectos a futuro con Flor Vigna.

Sobre la posibilidad de tener hijos, el actor de El primero de nosotros aseguró que no está en los planes inmediatos el de agrandar la familia.

Luciano Castro y Flor Vigna.

"No se habla del tema, porque realmente tengo tres y ella está en la cresta de la ola, no hay necesidad de ninguna de las dos partes, lo bueno que hice en mi vida es tener hijos”, dijo en el programa radial, Agarrate Catalina: “No me vuelvo loco, pero si ella me dice, me vuela la cabeza", agregó.