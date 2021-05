Luis Miguel: revelan un dato sobre la desaparición de Marcela Basteri que contradice a la serie

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie generó más interrogantes sobre la desaparición de Marcela Basteri, mamá del cantante.

Después de los primeros capítulos de la ficción, se deja entrever que fue Luis Rey (su papá) quien tuvo relación con el paradero de la mujer italiana cuando "Tito", el tío de Luis Miguel, le contó que la última vez que la vieron fue en la casa de Las Matas en Madrid.

Esta versión acrecienta las hipótesis de una muerte violenta aunque una nueva teoría surgió para contradecir a la serie de Netflix.

Luis Miguel, la serie. Los actores que interpretaron a la familia Gallego Basteri. Foto: Instagram.

Días atrás, surgieron los rumores de que la mamá de Luis Miguel estaría viva de acuerdo a las declaraciones de Miguel Aldana, un ex jefe de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

"Tuve comunicación con ella y me dijo que estaba bien hace año y medio", dijo Aldana. "Sé que estaba bien 'Es más no me digas ni dónde estás ni qué es"', agregó.

El investigador aseguró también que Luis Miguel está al tanto de su paradero. "Marcela Basteri está viva y tiene dos hijos más. Luis Miguel ya los conoce".

Así es la casa de Las Matas, donde desapareció la mamá de Luis Miguel

Durante los dos primeros capítulos de Luis Miguel, la serie, el músico continúa adelante con la investigación con el Mossad para encontrar a su madre y descubre, según la confesión de su tío "Tito", que fue en la propiedad de Las Matas en Madrid, donde la vieron por última vez.

Luis Miguel y Marcela Basteri. Foto: Archivo

Según reveló el hermano de Luisito Rey, Marcela fue citada por el papá del cantante en esa casa y, desde allí, quedó abierta la incógnita sobre su ausencia. “Fue un accidente. Estaban discutiendo... ve a Las Matas, búscala, fue un accidente”, dijo el personaje.

Las Matas está ubicada en el municipio de Las Rozas en Madrid, España. La zona se encuentra a 26 kilómetros del centro de la Capital y cuenta con dos atractivos turísticos: el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares y el río Manzanares.

Según reveló el escritor Javier León Herrera, la residencia fue propiedad de la familia de Luis Miguel y se encuentra en la calle Sacratif Las Matas, dentro de un exclusivo campo de golf y rodeado de frondosos árboles.

AM