Maju Lozano disparó contra Andy Kusnetzoff luego de la polémica con Noelia Marzol

La semana pasada, mas precisamente el sábado, Noelia Marzol participó de "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff y según contó ella la experiencia no fue buena ya que se sintió en un club un "club de hombres" y que a ella sólo le preguntaron por su relación con su novio. Además contó que habló con la producción y que muchas escenas fueron cortadas. El tema estuvo en los medios durante los últimos días y en una entrevista con "Por si las Moscas", Maju Lozano opinó sobre el tema y disparó contra el conductor.

“Lo de Noelia me dio mucha pena, porque además es como la invitada perfecta, es una remadora que siempre se ríe, divina. Fue su incomodidad y es valiosa. Llega un momento en que uno ya no tiene resto para esas cosas. En otro momento quizá no hacía nada, o comentaba algo y quedaba ahí. Pero me parece que está bien cuándo uno se lastima, no le gusta, o se siente incómodo. Por ahí no se dio cuenta en el momento, y miles de veces uno registra las cosas después cuando las ve. Sirve que lo diga, tanto para Andy, para Noelia y los que hacemos tele. Si un invitado se sintió incómodo, aunque esa no fue la intención, valen las disculpas”, comenzó diciendo y finalizó disparando contra Andy: “Si uno no se disculpa muestra dos posturas, o le chup... un hue..., o se dio cuenta y no quiere dar el brazo a torcer. De ninguna forma pasa desapercibido”.

Días antes Noelia había escrito en su redes sociales: "Gracias, mujeres! Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron... por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas... todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenés que cambiar. Check"