Mar Tarrés rompió en llanto: el particular motivo de sus lágrimas en ShowMatch y la sorpresa de Marcelo Tinelli

La pandemia de coronavirus separó familias. Muchos tienen seres queridos a la distancia y por las restricciones, no pudieron reencontrarse con ellos en mucho tiempo. Ese es el caso de Mar Tarrés, que desde que arrancó la pandemia no veía a su abuela Olga, de 81 años. Por este motivo, desde la producción de ShowMatch La Academia decidieron sorprender a la participante y llevaron a la abuelita al piso. Marcelo Tinelli le dio la mejor de los regalos a la empresaria y modelo plus, quien no pudo contener la emoción y rompió en llanto.

Tras el feliz momento, la joven hizo un sentido posteo en su cuenta de Instagram. "Voy a guardar este día para siempre en mi corazón. Gracias Marcelo y a toda la producción no se imaginan lo que nos amamos con La Gladys", comenzó.

La modelo hizo una sentida publicación en su cuenta oficial de Instagram @martarresok_

Luego, Mar Tarrés le agradeció a Marcelo Tinelli: "No tengo palabras para agradecerte me cumpliste el sueño de trabajar en la tele y ahora me traes a la mujer que más amo", cerró junto a una foto en la que se la puede observar muy emocionada en brazos de su abuela y junto al conductor.

Cómo fue el reencuentro de Mar Tarrés con su abuela Olga en ShowMatch

“Vamos a arrancar un programa diferente hoy. Este es mi camarín. Lo que pasa es que en el piso nadie sabe nada de esto y menos quien va a recibir la sorpresa: Mar Tarrés”, anunció MT que luego explicó que Mar "Va ver a su abuela, a quien no ve desde febrero de 2020".



Fue entonces que la señora de 81 años entró en escena: “Creo que le va a hacer gracia todo esto, porque ella es bien humorista”, dijo Olga muy divertida previo a que Tinelli explicara que le harían una especie de "cámara cómplice" a su nieta. “Voy a presentar el chivo de Villa del Mar: esta agua no existe, es sanata. Y usted se tiene que poner esta peluca, como si fuera la promotora”, detalló el conductor.

Mar Tarrés anoche en ShowMatch tuvo que bailar música disco.

Tres presentar el video al aire, protagonizado por Olga, Tarrés ni cuenta se dio. Motivo por el cual, Marcelo Tinelli le preguntó pícaro a la joven si "quería un poco de agua". En ese momento, Olga se apuntó en el estudio y se fundió en un sentido abrazo con su nieta.

“Tiene 81 años y viene de Salta Capital”, relató El Cuervo quien hizo hincapié en que “No la ve desde el comienzo de la pandemia, en el 2020. Nacida en Córdoba, descendiente de alemanes... no sabés la lucidez que tiene esa señora”. El llanto de la participante quedó a la vista.

Olga sorprendió a la joven nacida en Salta en el vivo de La Academia.

“No nos pudimos ver por la pandemia. Yo estaba en Córdoba, ella en Salta. Después me vine para Buenos Aires para cumplir un sueño. Te agradezco de corazón, no me lo imaginé nunca. Y cuando vi la promotora me pareció raro, porque siempre ponen chicas jovencitas. Y yo la miraba y no la reconocí, porque mi cabeza nunca se imaginó que la ibas a reconocer”, detalló Mar Tarrés.



Un poco más tranquila después de tan grande emoción, Tarrés explicó el curioso apodo que la abuela le puso: “Me dicen Cicco, por la Cicciolina”. Y Olguita dio sus explicaciones: “Claro, porque la Cicciolina era muy exuberante, una rubia hermosa. Y ella, cuando era chiquita, era una criatura hermosa, exuberante. Ella es mi Cicciolina de Tartagal”, dijo. Después, siguió: “Cuando era chiquita, morfeteaba de una manera que nunca estaba llena”.



Quién es Mar Tarrés

Mar Tarrés tiene hoy en día un millón 100 mil de followers que no le pierden el rastro en Instagram, plataforma que éxito que la catapultó como figura para ser convocada a La Academia de ShowMatch. La nacida en Salta, comenzó a tomar notoriedad en redes como influencer de "moda plus size" y además por sus divertidos monólogos de humor en los que hacía hincapié en "no tener vergüenza" por los kilos demás.

Tarrés junto a Ricky Martin, uno de sus amigos del medio que también la sigue en redes.

Vive desde hace varios años en Córdoba donde lleva adelante una marca de moda plus, de nombre "Mar". La firma tiene distribución y locales propios en varios puntos del país. Si bien muchos siguen sosteniendo que Mar Tarrés le ha "abierto las puertas en el medio" a las personas con sobrepeso, otros la critican por "hacer un culto a la obesidad".



En el año 2016 Tarrés se coronó ganadora del certamen "The Girl of Summer," un famoso concurso de belleza que sucede cada verano en Villa Carlos Paz. Fue reconocida como "chica del verano".