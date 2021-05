Quién es Mar Tarrés, la humorista que participa en ShowMatch y fue acusada de antisemitismo

Nacida en Salta pero con residencia en Córdoba, Mar Tarrés de 33 años llegó a los medios masivos de la mano de la producción de Marcelo Tinelli que la convocó para ser parte de ShowMatch en su edición de La Academia.

Su "fama masiva" le llega luego de coronarse en redes como activista de la imagen corporal y comediante de Stand Up. Sin embargo, en las últimas horas Mar Tarrés tuvo más de un dolor de cabeza cuando sufrió un fuerte repudio por sus dichos en la pista más famosa. La empresaria aseguró que "Quiere un novio judío con plata" y la opinión pública no se lo perdonó.

Quién es Mar Tarrés

Mar Tarrés tiene hoy un millón 100 mil seguidores en Instagram, éxito que la catapultó como figura para ser convocada a La Academia de ShowMatch. Ahí dijo que quería un novio "judío con plata" y por eso recibió críticas hasta de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) que la acusó de antisemitismo.

Comenzó a tomar notoriedad en redes como influencer de "moda plus size". Sin embargo, lo más conocido de la humorista nacida en Salta -pero desde hace mucho vive en Córdoba- fueron sus monólogos en los que hacía hincapié en "no tener vergüenza" por los kilos demás.

Tiene además una marca de moda plus, de nombre "Mar", que cuenta con distribución y locales propios en varios puntos del país. Si bien muchos siguen sosteniendo que Mar Tarrés le ha "abierto las puertas en el medio" a las personas con sobrepeso, otros la critican por "hacer un culto a la obesidad".



Se hizo conocida en el 2016 cuando ganó "The Girl of Summer," un famoso concurso de belleza que sucede cada verano en Villa Carlos Paz; allí la coronaron como "chica del verano".

Mar Tarrés y el repudio por sus dichos antisemitas

Mar Tarrés hizo fuertes declaraciones durante el segundo programa de ShowMatch: “Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?”, disparó en la pista de Marcelo Tinelli.

La frase fue cuestionada por Marisa Braylan, directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA en el ciclo Hablemos Todo Hoy, de Radio Metro, quien se refirió a los polémicos dichos de Mar Tarrés anoche en ShowMatch.

“Detrás de esto no hay ignorancia, los nazis desataron el mayor genocidio de la historia y era gente culta”, aseguró Braylan. Luego, sumó: “Lo peligroso no es solo que haya pasado esto en un programa que lo ve tanta gente, sino que nadie haya frenado la situación al aire”.



El desafortunado comentario de Tarrés se pudo ver en la emisión de anoche de ShowMatch, luego que la participante debutara en la pista y se sometiera a un mano a mano con Tinelli.

Fue evidente la incomodidad de Tinelli frente al comentario.