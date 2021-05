Mar Tarres "estafó" a Marcelo Tinelli: Así fue la reacción del conductor

A pocos días del debut de La Academia, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, Mar Tarrés habría despertado la furia del conductor.

Todo comenzó cuando, la influencer le prometió al conductor que le enviaría una humitas salteñas, provincia de la que es oriunda, en agradecimiento por haberle dado un lugar en su reality.

Este típico manjar fue traída desde la ciudad de Tartagal por la mamá de Mar. Tras contactarse con Marcelo, ambos coordinaron que la influencer le mandaría la comida a la oficina pero, como era Semana Santa y hubieron varios percances en el medio, la comida nunca llegó.

En LAM revelaron todos los detalles de la polémica.

“Mar Tarrés le habría prometido a Marcelo un regalo que nunca llegó. Resulta que la mamá de Mar Tarrés vino de Salta, le trajo una docena de humita en chala, Tarrés le dice que tiene la humita en chala para él. Marcelo le dijo que se la mande y le dio la dirección de la oficina. Y Mar Tarrés se las comió”, aseguró Yanina Latorre.

“Se la comió toda y le pidió perdón. Él no le contestó nunca más. Además la docena de chalas sale carísima. Son seis mil pesos de humita en chala. Ella pensó que en la oficina se le iban a pudrir y se fue tentando. Ella dice que como era un viernes o sábado y entendió que hasta el lunes no iba, se le iban a poner feas. Nunca más le contestó”, cerró Yanina.

"Le voy a pedir a mi mamá que le traiga otras porque nunca va a probar una humita igual", se justificó. Por su parte, Yanina Latorre comentó en LAM: "A mí me prometés comida un sábado a la noche y no me la mandás y... ¡también te clavo el visto!"