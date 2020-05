Marcela Tauro define su futuro en Intrusos tras su discusión con Rial

Marcela Tauro es una de las panelistas históricas de Intrusos, quien ocupa su silla desde hace 17 años, sin embargo en las últimas horas evalúa su futuro en el ciclo.

Todo comenzó cuando esta semana la periodista vivió un fuerte cruce con Jorge Rial, quien cuestionó al aire a Tauro por preguntarle de un supuesto robo de dinero a Juan Roccabruno, quien era recepcionista en la polémica clínica de Rubén Mühlberger. “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima”, le reprochó el conductor al aire.

Al día siguiente, Marcela no fue al programa y si bien desde América dicen que estaba prevista su ausencia por la rotación de panelistas, los rumores continúan. “Estuve averiguando el tema real. Lo que pasó es cierto, estaba estipulado que sea el día de la reincorporación de Débora D'Amato. Que vuelva no le importó a nadie, no lo digo despectivamente, pero sí que desaparezca la que discute. Hablé con la gente de América, con los directivos, y me confirman que eso es cierto”, dijo Ángel de Brito en El Espectador, su ciclo radial en la AM 950.

Luego, el conductor de LAM continuó: "La gente de América me dijo que después de la discusión, fueron al corte, siguieron hablando del tema. la discusión fue más caliente porque ella se sintió desautorizada por Jorge y un desprecio por su información, además del toreo por saber quién era el que le contaba", explicó De Brito. "En el corte, siguió la discusión y dijo que renunciaba. 'Renuncio al programa', dijo, vieron que Tauro es chispita y calentona. Eso fue lo último que se supo, se fue a la casa y no se habló más del tema. Hay que ver qué pasa ahora", agregó.

Horas más tarde Ángel dejó un tuit confirmando que Tauro no seguía en Intrusos: "El día que discutió al aire con conductor, la panelista RENUNCIÓ".

El día que discutió al aire con conductor, la panelista RENUNCIÓ. — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 22, 2020

En medio de la polémica, Adrián Pallares dio su opinión y expresó el deseo de que regrese su compañera: “Sé que hubo una molestia, se vio al aire y no quise hablar. Pero leí colegas que escriben que ‘llamamos de urgencia a Débora d'Amato y eso no pasó. Estaba decidido que íbamos a rotar entre todos a partir de ahora. Espero que Marcela vuelva pronto, obvio. Pero estaba decidido antes de lo que se vio al aire que se iba tres días para que entrara Débora D’Amato que esta inactiva hace 60 días”.