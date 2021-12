Mariana Brey contó quién fue la peor "angelita" y por qué se fue

Mariana Brey habló del sorpresivo final de LAM y cuál fue la "angelita" que peor se fue del programa.

A dos días del final del programa de Ángel de Brito, la periodista dio algunos detalles de las internas del ciclo. "La que se fue peor del grupo fue Evelyn Von Brocke. No tiene que ver con que sea buena o mala compañera. Lo que más me cuesta de cualquier compañera es no encontrar la confianza", contó en Por si las moscas, de La once diez.

Luego, Mariana Brey aseguró que ella se fue por un problema con Yanina Latorre. "Venía acumulando distintas situaciones que hicieron que nunca pudiera entrar al grupo. Yo no podría trabajar en un grupo donde sientan que me excluyen”, expresó.

Hacia el final del ciclo de LAM, Mariana Brey también reflexionó sobre el éxito del formato. “LAM tiene como ese plus de que genera gente que está fanatizada con el programa y lo que me sorprende es al público joven que ha cautivado. Tengo que pensar que algo bueno está por venir. No sabemos dónde iremos pero lo que importa es que es el principio de un nuevo camino”, dijo.