Cinthia Fernández contra Matías Defederico por dejar a sus hijas sin obra social

Un nuevo capítulo comenzó en las idas y vueltas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. La panelista de LAM disparó contra el padre de sus hijas luego de que desde la prepaga le comunicaran que no tenía más cobertura para sus nenas, Bella, Charis y Francesca.

Esta mañana en el programa de Ángel de Brito, Cinthia Fernández acusó a su ex de dejar sin obra social a las niñas que tienen en común y además volvió a exponer que le debe más de un millón de pesos correspondientes a la cuota alimentaria.



Previamente lo había hecho vía Twitter donde se mostró indignada con esta situación. Para que no quedaran dudas de su palabra, compartió un mail de la obra social en el que explicaban que los pagos no habrían sido efectuados.

Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. El 💩 de mi ex dejando sin obra social a todas 👍🏽. Y muestro pruebas para q dsp no salga a desmentir! #tardeotempranovasatenerquepagar pic.twitter.com/wNAC2NWppF — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) December 11, 2020





"Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. El (emoji de caca) de mi ex dejando sin obra social a todas", disparó fuerte Cinthia Fernández. "Y muestro pruebas para que después no salga a desmentir!", agregó a través de su cuenta de Twitter.