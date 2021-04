Masterchef: Germán Martitegui subió una selfie y reveló quién será el nuevo participante

Germán Martitegui compartió una polémica foto que después borró. El jurado de Masterchef "spoileó" una parte del certamen más importante de Telefe y reveló quién será el nuevo integrante del ciclo.

El chef subió una imagen en su Insta Stories en la que se ve el detrás de escena de las grabaciones donde se puede ver a Gastón Dalmau, que el domingo fue uno de los candidatos a la eliminación, con Lali Espósito y Sol Pérez.

Al parecer, la cantante será una de las invitadas de lujo al ciclo y la ex "chica del clima" apareció en escena después de que se anunciara las jornadas de "repechaje" en el reality. Tras este traspié, que la página Chusmeteando logró captar, Germán Martitegui borró la postal.

Lo curioso del caso es que esa imagen fue publicada antes de que se conociera quién fue el último eliminado de Masterchef, cuyos dos candidatos fueron el Loco Montenegro y el ex Casi Ángeles.

El emoción de El Loco Montenegro, el último eliminado de Masterchef

El Loco Montenegro llegó al corazón de los jurados de Masterchef después de haber sido eliminado en la gala del último domingo.

El ex basquetbolista estalló en lágrimas e hizo una conmovedora despedida del ciclo. “Yo gané cuando entré porque a través de esa cámara, el regalo que son los nietos, me pudieron ver jugar, y ese es el legado que les quiero dejar, que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre y es lo que no hay que perder. Ni el factor sorpresa ni las ganas de jugar, entonces yo ya gané”, dijo el ex deportista.

