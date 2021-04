\"El loco\" Montenegro: el octavo eliminado de MasterCherf Celebrity 2021

"El loco" Montenegro es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2021. El domingo por la noche se conoció que el cantante 51 años quedó afuera en el certamen de cocina más visto de la televisión argentina.

En una nueva gala de eliminación del reality show emitido por Telefé, el exigente jurado decidió que el exbasquetbolista argentino no logró cumplir con las expectativas dispuestas en esta oportunidad.

Dani "la Chepi", Carmen Barbieri, María O´Donnell, Gastón Dalmau y Alex Caniggia fueron quienes compitieron este fin de semana con el delantan negro y finalmente se conoció que Montenegro no estará más en el programa.

"El loco" Montenegro desmintió tener Coronavirus

A inicios de Abril, varios medios informaron que Hernán "El Loco" Montenegro había dado positivo de Coronavirus. La noticia sobre el entonces participante de MasterChef Celebrity 2021 fue desmentida por este de inmediato.

"Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+ . No asistí a la grabación de PH por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos. Gracias por estar!", expresó en su cuenta oficial de Twitter.