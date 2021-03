La fuerte confesión del Loco Montenegro de Masterchef: "Fui cocainómano"

Hernán "Loco" Montenegro es una de las nuevas figuras de la segunda temporada de MasterChef. El ex basquetbolista sorprendió con sus platos (algunos acertados, otros no tanto) y su personalidad relajada e histriónica, logró cautivar al público.

Pero su historia, para algunos desconocida, es igual de cautivante que su presencia. El ex deportista fue el primer argentino en ser elegido en el draft de la NBA pero tuvo un pasado oscuro que no tiene problemas en revelar.

"Soy cocainómano. Hace ya 25 años que no consumo. Ya tengo antecedentes", contó en Cortá por Lozano y reveló cuándo dejó de consumir.

"Venía de un año de consumo permanente hasta que empecé a sentir vergüenza y dije: ' o paro o me mato'. El hecho de ver a mis hijos que se daban cuenta. Sos tóxico para vos mismo y para todos los que me rodean. Estaba destruyendo la vida de mis hijos y la de mi ex mi mujer. Se te rompe tu matrimonio. La vida de un adicto hace que todo lo que rodeás se destruya", confirmó el Loco Montenegro.

Luego, relató cómo fue que empezó su recuperación. "Tu familia no te puede ayudar. En el tema adicciones solamente te puede ayudar alguien que haya pasado por lo mismo. Te puede dar cariño y afecto pero sólo te puede ayudar quien haya pasado por lo mismo que sabe cuándo mentís, cuándo te escondés, cuándo robás", dijo.

Loco Montenegro: "Ignorado y aburrido"

Hernán Loco Montenegro llegó a la Selección de Mayores con 19 años, fue subcampeón de la Liga con 20 y elegido en el draft de la NBA con 21. Pero a sus 16 años, mientras vivía en España comenzó su camino hacia las adicciones.

"Ignorado y aburrido, me empecé a juntar con gente de la música y me fui a la mierda. Yo nunca había tomado una cerveza ni probado drogas, y de repente estaba tomando rayas de cocaína", dijo en Infobae sobre el desarraigo que vivió en ese país durante la adolescencia.

"Estaba vacío, indefenso y me agarró por ese lado: beber y consumir. Hablamos de la época post Franco en España y era todo un reviente. Mucha noche. Pero, bueno, tuve suerte de probar la heroína y que mi cuerpo la rechazara porque ahora no estaría hablando con vos", agregó.