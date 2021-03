Se conocieron los motivos por los que Alex Caniggia no está en el grupo de MasterChef

Si bien Gastón Dalmaú fue quien creó el grupo de WhatsApp de los participantes de MasterChef Celebrity y todos están comunicados allí hay uno de los concursantes que no está allí y es nada más ni nada menos que el siempre polémico Alex Caniggia. Hasta el día de hoy se desconocían las causas de por qué no estaba pero luego de ser eliminado, CAE contó los motivos.

“¿Es verdad que excluyeron a Alex del grupo de WhatsApp?”, preguntó Robertito Funes Ugarte al cantante en "Taxichef", el programa que se emite tras la de los domingos donde el periodista lleva en un taxi al último eliminado del programa. “No, no. Excluir es otra cosa. No lo incluyeron en el grupo y no es lo mismo, porque él no pasó su teléfono, entonces ¿cómo lo íbamos a incluir?”, explicó el cantante que fue furor en la década de los '90.

“Para mí la sorpresa es Alex Caniggia. Al 'Emperador', para serte sincero, le habían hecho un poco el vacío… ¡y no vacío al horno! Como él fue uno de los últimos en entrar, el grupo sintió que venía alguien a ostentar un título de Emperador”, dijo, sobre el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis. Pero admitió que llegaron a hacerse buenos amigos: “Como tiene la edad de mi pibe y nos tocó compartir el camarín, nos pusimos a charlar de música y el flaco aflojó un poco”, aseguró Cae.

El radical cambio de look de Alex Caniggia que impactó a sus seguidores

Luego de renunciar a "Cantando 2020" tras sus fuertísimas peleas con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia decidió que eran tiempos de cambio en su vida y comenzó por transformar su tupida cabellera. El mediático, hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis y gemelo de Charlotte, se animó a hacerse trenzas cocidas en su cabeza y según él quedaron bárbaras.

¿Qué mejor que cambiar completamente el look para darle la bienvenida a una nueva etapa? A todos se los digo en la jeta, mi imagen es única y perfecta. Se me admira y respeta porque mi nuevo look es de otro planeta", afirmó muy seguro de si mismo en un posteo en Instagram que realizó en donde se ve su nuevo look.

¿Cuál fue la respuesta de sus fans? A la gran mayoría le gustó y le regalaron más de 50 mil me gusta y muchísimos comentarios bancándolo en por su abandono del certamen tras las peleas ya mencionadas.

Mirá como luce Alex... ¿Te gusta?