Nicolás Occhiato habló de su vínculo con Flor Vigna

Nicolás Occhiato habló de la buena relación que logró construir con Flor Vigna tras su separación. Así es, el locutor de 27 años no dudó en referirse a la bailarina de 25 años como una persona muy importante en su vida y confesó que se mantienen en contacto en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

"¿Nico Occhiato y flor Vigna volvieron?", le preguntó Ángel de Brito (43) al entrevistado quien respondió: "No no, quedó todo bien como siempre, nos hablamos, la quiero muchísimo a Flor. Sabe lo importante que fue en mi vida y lo hermosa persona que es. Hicimos un vivo de Instagram cuando arrancó todo esto, riéndonos un poco. No hicimos Skype por privados".

"Ella dijo hace poco que te quiere tener en su vida, como un amigo no se..", agregó el conductor de LAM y Occhiato expresó: "Si es que yo también siempre la voy a querer tener en mi vida porque es una persona muy importante que a mi me potenció muchísimo. Lo del año pasado, todo lo que pasó fue muy fuerte".