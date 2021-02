Nora Cárpena renunció a Corte y Confección

Corte y Confección, el exitoso ciclo conducido por Andrea Politti, tuvo su primera baja ya que Nora Cárpena decidió abandonar el certamen.

La noticia la confirmó Ángel de Brito, quien aseguró que la actriz no estaba muy contenta con las devoluciones del jurado integrado por Benito Fernández, Verónica de la Canal y Fabián Zitta. "No se sentía cómoda en el reality, no le gustaban ciertos tratos del jurado, y como las grabaciones son diarias y extensas, prefirió quedarse en el teatro", disparó el conductor.

"Hay algunos que no están contentos con los manejos", agregó Yanina Latorre sobre la renuncia.

Aunque Cárpena no dio detalles de esta decisión, tiempo atrás había celebrado su incorporación al ciclo. "A esta altura que te aparezcan cosas nuevas y que te den posibilidades de algo nuevo, es interesante. Porque uno cree que ya lo vivió todo", había dicho.

Más polémica en Corte y Confección

Los cruces entre jurados y participantes son moneda corriente en Corte y Confección. En una de las últimas emisiones, el novio de Jimena Barón, Tucu López, se cruzó con Benito Fernández porque el diseñador confundió su sobrenombre y le dijo "Tuco".

“¿Tuco me dijiste? Como la salsa. Hace como siete años que estamos en el mismo programa y no sabés quién soy”, disparó el locutor. A lo que Fernández retrucó, sin filtro: “Es que me da fideos con tuco esto”.