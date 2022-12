¿Otra participante de Gran Hermano embarazada?

Después de que fueran descartados los rumores que rondaban en Coti, sobre un posible embarazo con Alexis El Cone, se dio a conocer de que una nueva participante de Gran Hermano, está teniendo sus dudas y comenzaron las incertidumbres.

Se debe a una conversación que tuvo Daniela con Romina, y Julieta a su lado, en el que hablaban sobre la pastilla del día después, esto se viralizó y alarmó al público fanático de Gran Hermano, generando un desconcierto total, además de hipótesis de lo que podría suceder.

En lo últimos días las miradas estaban puestas en Coti, ya que había comentado que sentía mal y Agustín fue quién le preguntó si podría estar embarazada, convencida, ella le respondió que sólo fue una duda. ‘’Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo que sea el sangrado de implantación’’.

Ahora, la segunda participante que ocasiona sospechas, es Daniela, quién tiene un romance con Thiago. Durante la charla que tuvieron el grupo de chicas, Romina dudosa, le consultó ‘’Imagínate si terminas saliendo embarazada de acá, ¿Te pediste la pastilla del día después?’’

‘’No me la dieron y no la pedí tampoco’’, respondió Daniela, sin demostrar nervios hacía la pregunta.

Aunque está conversación entre las participantes se viralizó en redes sociales, los fanáticos desconfían sobre la veracidad y especulan que en los próximos días empezarán nuevamente rumores de embarazo, como sucedió con Coti.