Pamela David habló de la pandemia y le agradeció a Dios por no estar al aire

A fines del año pasado, Pamela David anunciaba al aire que su ciclo "Pamela a la Tarde" no saldría este año y que se retiraba de la televisión hasta próximo aviso. Es más el horario de su exprograma hoy lo ocupa Alejandro Fantino con "Fantino a la Tarde". Ahora, en una entrevista radial, la conductora habló de su presente y refirió a cómo pasa la cuarentena y cómo se sentiría si estuviese al aire.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la conductora analizó: “Estoy afectada como todos. Agradecida porque Dios me iluminó cuando dejé el programa el año pasado. No me hubiera perdonado exponer a mis hijos como mucha gente lo hace en la televisión porque se considera esencial. No sé si mi programa era esencial pero no lo pudiera haber dejado. Para mí esenciales son mis hijos, mi familia, mi marido. Hubiera sido un compromiso horrible o hacerlo con pocas ganas“, comenzó diciendo.

“El otro día entrevisté a una persona que hablaba de los emprendedores. Es impresionante la cantidad de gente que salió adelante en esta pandemia. Tal vez eso en las noticias no lo contamos porque no garpa. Recién me preguntabas si quiero volver a la tele. Y me lo pregunto yo misma. Lo que hacemos con pasión va como turbo. Creo que hay muchas trabas desde lo laboral. Nos hemos quedado en el pasado. Estamos un poco atrasados en relación con el mundo. Nuestro país es maravilloso. Es solidario y emprendemos. Somos increíbles pero resistimos al cambio y somos especiales”.