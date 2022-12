Quién es Delfina Gerez Bosco, la nueva jugadora de El Hotel de los Famosos 2

El próximo 9 de enero llega a la pantalla de eltrece El Hotel De Los Famosos 2 con nuevas figuras. Entre los participantes elegidos para este certamen se encuentra Delfina Gerez Bosco, la ex guardavidas de Marley.

Cuáles son los orígenes de Delfina Gerez Bosco en los medios antes de sumarse a El Hotel De Los Famosos

Delfina Gerez Bosco supo ganarse el cariño de la gente gracias a su carisma durante su participación en el programa El Muro Infernal que se emitía por Telefe.

En 2020 llegó una noticia que le sacudió la vida: le habían encontrado un tumor de 750 gramos en la zona abdominal y tuvieron que extirpárselo de forma inmediata. Fue el proceso de recuperación lo que la alejó de la TV.

En su momento, en Lo de Mariana (eltrece), Delfina contó cómo comenzó esta difícil situación. Ella se encontraba recostada mirando la televisión, cuando descubrió un enorme bulto en su parte abdominal que nunca había visto. Por el susto, decidió contactarse con un profesional.

“Le saqué una foto y se la mandé a mi ginecólogo, y él me mandó a hacerme una ecografía transvaginal”, confesó y reveló que lo primero que se le cruzó por la mente fue que esta masa podría tratarse de un cáncer de ovarios. Pero, por suerte, ese no fue el diagnóstico que le dio su doctor, aunque no se salvó de descubrir que lo que tenía era un tumor.

En menos de 4 meses su tumor había crecido demasiado, tanto así que los doctores quedaron impresionados con la magnitud que había adquirido. “Era del tamaño de la cabeza de un bebé. Hay personas que tienen sobrepeso que no se dan cuenta, pero el tumor pesaba 750 gramos. Me molestaba para ir al baño, me presionaba la vejiga”, explicó para que la gente dimensionara lo gigante que era y las complicaciones que le generaba en su día a día.

Delfina Gerez Bosco

A pesar que no tuvieron que sacarle su útero, Delfina Gerez Bosco transitó un postoperatorio que fue similar al de una cesárea. Con esta situación que vivió, la modelo se tomó unos minutos en el programa para poder resaltar la importancia de hacerse los chequeos de rutina para evitar cuadros médicos complicados.

En el último tiempo participó en el programa Manda Play en AmericaTv y como movilera para Cortá por Lozano. Ahora se suma a El Hotel de Los Famosos 2.