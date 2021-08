Quién es Diana Gómez la actriz de Valeria que podría ser clave en La casa de papel 5

Diana Gómez ha ganado notoriedad luego de haber encarnado a Valeria en la serie homónima de Netflix y que es la adaptación televisiva de las novelas de Elísabet Benavent. Sin embargo, la joven ya había sido parte de un famoso proyecto de la plataforma de streaming y ahora volverá a trabajar allí: se trata de su incorporación en La Casa de Papel 5, que se estrenará el 8 de mayo.



En la afamada serie le da vida a Tatiana, un personaje misterioso dentro de la ficción que muchos especulan con que será clave en el desarrollo de la historia. Durante la temporada 4 la catalana era presentada en un "flashback" como la mujer de Berlín. En las imágenes se los podía ver celebrando el día de su boda. Aunque ahora se espera que tenga mucha más presencia y que sea uno de los personajes principales.







“La oportunidad me llegó el año pasado, a través de un casting que hice. Desde que me cogieron, me dijeron que iba a ser para un personaje muy muy pequeño. Pero como me dijeron que era para hacer de la última mujer de Berlín, me emocioné mucho, porque es un personaje que me gusta mucho. El de Tatiana es un personaje que me generaba mucha intriga y aunque fue muy corto, lo disfruté muchísimo”, contaba Diana Gómez en una entrevista.









La protagonista de Valeria cuenta a sus espaldas con títulos como 'Águila Roja', la miniserie 'El pacto', 'El secreto de Puente Viejo', 'Sé quien eres' o, más recientemente, la ficción juvenil '45 revoluciones', con Anna Castillo y Carlos Cuevas.



A la espera de que se confirme la tercera temporada de Valeria, serie con la que sigue triunfando en Netflix, no cabe duda de que la carrera de Diana Gómez no ha hecho más que despegar.

¿QUIÉN ES DIANA GÓMEZ EN “LA CASA DE PAPEL”?

En “La casa de papel”, Diana Gómez interpreta a Tatiana, la esposa de Berlín. El personaje se presentó por primera vez como la pareja de Berlín en el episodio 6 de la temporada 4 de “La casa de papel” y en ese entonces se la confundió con la inspectora Sierra.

El personaje de Diana es una pianista que además "oficia" de ladrona profesional y se espera que sea clave en la última temporada ya que como el propio Berlin anticipaba entre él y ella no hay secretos. ¿El detalle? En ese entonces el Profesor estaba planeando los robos del Banco de España y a la Casa de Moneda y Timbre junto a su hermano y Palermo.







Al enterarse que Tatiana conocía los planes a la perfección, se desespera. El profesor piensa que la mujer de su hermano no es confiable porque podría vender el plan por dinero o traicionarlos en un momento de debilidad.

Algunos fans tienen la teoría de que Tatiana podría ser el punto de quiebre para la siguiente temporada 5 de “La casa de papel”, tanto por el lado de la policía o por el otro de los atracadores. Ella conoce ambos planes a detalle y podría ser la perfecta cómplice que ayude a cerrar el caso de una vez y para siempre con la banda encerrada por la justicia o nuevamente de vacaciones por el mundo.