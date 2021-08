Quién es Kuky, la nena que deslumbró bailando en La Academia

La apertura de ShowMatch, con la salsa de a tres, estuvo a cargo de Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez, quienes incorporaron para este ritmo a la pequeña "Kuky", una niña de 9 años.

Apenas ingresaron los tres a la pista, toda la atención se centró en la pequeña quien con sedujo a todos los presentes.

"Kuky" participó de la salsa de a tres con Cachete Sierra y Fiorella Giménez, y deslumbró.

Enfundada en un conjunto azul eléctrico de falda con lentejuelas y flecos, al igual que su top y zapatillas al tono, engamada con Fiorella, Maitena Guadalupe Romero Cabral, tal su nombre real, mostró su soltura al enfrentarse a las cámaras.

Cuando comenzó el baile, fue sorprendente su desempeño. Sin dejar su sonrisa ni por un instante, Kuky mostró sus habilidades en la danza. Al ritmo de "Despacito", el tema de Luis Fonzi y Daddy Yankee, dejó atónitos a todos.

Kuky tiene 9 años y con su participación logró el puntaje más alto.

Una vez finalizado recibió la ovación interminable de todos los presentes en el estudio y luego el puntaje de cada integrante del jurado, acompañado de grandes elogios.

Ante la mirada atenta de sus padres y su hermano, la niña escuchaba la devolución del jurado comenzando por Ángel de Brito quien felicitó por la idea y le dijo a la niña "Vos bajaste de un plato volador, tenés mucho talento y mucha gracia" y continuó con halagos hacia ella, para luego poner un 10.

Luego fue el turno de Pampita: "Quebré, me encanta ver que tenga definido su sueño y que la familia la acompañe. Me encantó, brillaste con tu gracia y tu acting. Piel de gallina. Me atravesaste un montón", y por detrás se escuchaba el susurro de la chiquita diciendo gracias y luego también vino el 10.

En el turno de Guillermina Valdés agradeció a los coaches la idea de haberla llevado "diste cátedra. Nos enseñaste muchas cosas a todos", dijo emocionada y con la voz entrecortada.

Maitena baila desde los 3 años y fue descubierta por Matti Napp

Jimena Barón, coincidió con el resto del jurado y se manifestó recordando su propia historia: "Yo también empecé a trabajar a los 9 años. Esta magia tuya de ser chiquita y tener un sueño me interpela y me emociona", dijo entre otros elogios que se acompañaron también con un 10.

Hernán Piquin, el último en dar la devolución, dejó por un instante su rol estructurado para referirse a Kuky y le dijo: "Es muy hermoso lo que hiciste. Estamos llorando de alegría. Ojalá que te tomen como ejemplo. Tenés el profesionalismo de un adulto", concluyó con un: "Felicitaciones mi vida" plagado de ternura y sin dudarlo también le puso un 10.

Kuky toma clases de reggaetón con Emir Abdul en la escuela de baile Dancing Queen, y en otros estudios de danza. Su pasión por la danza comenzó cuando tenía sólo 3 años, en su casa de Lanús. Al hacer un show de redes con José María Muscari fue descubierta por Matty Napp y ese fue su puntapié inicial a la fama. Toma clases virtuales con importantes profesores no sólo del país sino también de los Estados Unidos.

Sin duda Kuky, le dio una bocanada de aire fresco al programa, que al parecer continuará por ese camino.

