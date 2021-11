La salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos generó fuerte repercusión y despertó rumores de mala relación con sus compañeros.

La bomba estalló la semana pasada cuando Ángel de Brito confirmó la información pero fue Pilar Smith quien dio más datos sobre su abrupta desvinculación. "Hablé con Evelyn y le dije 'vos no podés quedarte en un trabajo en el que no te creen'. Me parece perfecto la decisión de Evelyn de abandonar un programa en el que no la querían", dijo en El espectador de CNN Radio.

"A ella le dijeron que su contrato terminaba el 31 de diciembre. Pero en la reunión dan a entender que no la quieren. Entonces, ella dijo '¿me tengo que quedar hasta el 31 de diciembre en un lugar donde no me quieren o me voy en este momento?'", siguió la periodista.

Evelyn Von Brocke no se sentía cómoda con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Luego, Pilar Smith contó cómo se sentía Evelyn Von Brocke en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Evelyn no se sentía cómoda en ese lugar, se veía al aire. Lo he visto. Ella quería hablar y no la dejaban. Se sintió ninguneada. La cortaban, la corrían a un costado", dijo.

La versión de Ángel de Brito sobre la salida de Evelyn Von Brocke

Ángel de Brito fue uno de los que confirmó la salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos. El periodista coincidió con Pilar Smith y confirmó la teoría del "maltrato" en el programa de América.

“Evelyn sentía destrato, y ninguneo de la información que aportaba. Había sido convocada por Jorge Rial originalmente para el ciclo, pero luego el conductor dejó su programa y ella quedó con los nuevos integrantes”, contó Ángel. "Entre todas las maldiciones que les dejó, le dejó este regalito", agregó.

Revelan más detalles de la salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos