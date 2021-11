En los últimos días Ángel de Brito y Rodrigo Lussich tuvieron un fuerte cruce, luego de que el conductor de Intrusos en una entrevista haga comentarios negativos sobre LAM. El conductor del ciclo de El Trece aprovechó el picante intercambio que tuvo con su colega, y reveló que Evelyn Von Brocke renunció al ciclo de América, dando los motivos en redes sociales.

Evelyn Von Brocke renunció al ciclo de Intrusos por sentirse ninguneada

“Renunció Evelyn Von Brocke a Intrusos. No estaba conforme con el trato que recibía. Será reubicada, en otro programa del canal. Hoy fue su último programa” publicó Ángel de Brito en Twitter.

“Evelyn sentía destrato, y ninguneo de la información que aportaba. Había sido convocada por Jorge Rial originalmente para el ciclo, pero luego el conductor dejó su programa y ella quedó con los nuevos integrantes” comentó De Brito en la red social del pajarito.

Evelyn Von Brocke renunció al ciclo de Intrusos por sentirse ninguneada

“ ’Lo que tenemos acá nosotros es que tenemos un gran equipo’ decía Evelina hace unas semanas. En todos los programas le pasó lo mismo” agregó el jurado de La Academia en un tweet.

"Renuncié a Intrusos, viendo la posibilidad de quedarme en este canal que tanto quiero" escribió Evelyn en su cuenta de Twitter.

"Lo que me contaron desde el canal, es que su contrato terminaba a fin de año y los productores le comentaron que no continuaba en el próximo año" expresó De Brito en el ciclo de LAM, mientras aseguró que la ex panelista de Intrusos estaba celosa de sus compañeras.

FF