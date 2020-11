Rocío Oliva durísima sobre la muerte de Maradona: "Murió solo y abandonado"

Sin duda Argentina transita sus días más tristes de la historia luego de la muerte de Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos y con el correr de los días, no sólo los homenajes se hicieron sentir en todos lados, sino que diferentes personas afines a su entorno o que pasaron por su vida comenzaron a hablar y en esta oportunidad, Rocío Oliva, su última pareja disparó contra todos y aseguró que "el Diego" murió "solo, abandonado y triste".

“Diego murió solo, abandonado, triste. El problema nació cuando le dieron el alta médica en la clínica Olivos y se fue a su casa. Fue todo más de lo mismo, no tenía que irse a su casa. Siempre tenía que estar internado. Si lo operaron de la cabeza y a la semana estaba en su casa... Hace un año que no lo veía a Diego, capaz que de haber estado hoy con él hubiese sido la señalada”, dijo en "Fútbol sin Manchas" por Canal 26, donde la entrevistaron.

“Esto no termina acá, todos se van a echar culpas y va a ser para largo. Desde el momento en que me separé, después vino la pandemia y demás no lo pude ver más. Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares. En mi caso, yo en su momento solicité una compensación económica, pero no sé en que quedó ese proceso porque hace mucho que no hablo con mi abogado”, aseguró y siguió...

“Hay algo que quiero aclarar. Por ahí andan diciendo que el 30 de octubre, el día de su cumpleaños, me quiso ver y yo no fui. Yo nunca me negué a verlo, por eso esa famosa llamada a Claudia en la clínica Olivos cuando les dije que por favor, sin exposición, me llamen para lo que sea que necesiten. Llamarla a Claudia no tenía sentido, no la iba a llamar para preguntarle cómo estaba y a mí nunca me llamó nadie... He saltado rejas para ver a Diego y hay cosas que me les guardo para mí y él las sabía. Yo hacía todo por Diego pero en un country no podés hacer mucho”, sintetizó.