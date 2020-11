Se conoció una teoría sobre la relación de Karina con el Kun Agüero: "Lo único que le interesaba era que no usara minifalda"

Muy angustiada, Karina La Princesita confirmó que perdió uno de los juicios que sus músicos, quienes trabajaban con ella cuando era representada por los hermanos Serantoni. En ese momento la cantante se encontraba con Kun Agüero.

En este contexto, en LAM (eltrece) se refirieron a esa etapa en donde la cantante prefirió dejar de trabajar con la dupla de productores a pesar de las consecuencias negativas que sabía que debía enfrentar.

Si bien Karina habló bien de su ex y reveló que él le "abrió los ojos" para que, de una vez por todas, siguiera su camino lejos de los Serantoni, Ángel de Brito contó que recibió un picante mensaje en donde afirmaba que la intenciones del futbolista eran otras.

"Acá alguien que me escribe y dice que participó en esa etapa, me cuenta lo siguiente: 'En esa época en donde ella pasó a estar asesorada por el Kun y por su papá, lo único que les interesaba era que no usara minifalda y discutía con ella llamándola....'", describió De Brito..

Karina hizo una fuerte declaración sobre su relación con el Kun Agüero

Karina "La princesita" Tejeda es una de las nuevas panelistas de "Los ángeles de la mañana" y también una de las figuras más queridas.

La cantante se animó a hablar de su relación con Sergio "Kun" Agüero y los motivos que la llevaron a su separación tras cinco años de amor. "No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", dijo cuando Ángel de Brito le consultó sobre las causas.

"¿Pasó algo grave?", agregó la periodista Karina Iavícoli. "No. Una vez me lo preguntaron, respondí y me llegó un mensaje ‘por qué te colgás. Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla'", dijo la jurado de Cantando 2020.

Luego, se refirió a su convivencia a distancia con el futbolista y disparó: "Prioricé mucho mi trabajo, yo no dejé todo. Si hubiera dejado todo, me habría querido cortar".