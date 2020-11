Los picantes mensajes de Rocío Oliva durante la despedida a Diego Maradona

Rocío Oliva fue una de las grandes protagonistas durante el último adiós a Diego Maradona, debido a que le impidieron el ingreso a su despedida íntima.

Al parecer, desde la familia no quisieron que la ex pareja del "Diez" sea parte de la ceremonia privada y le pidieron que ingrese al precinto haciendo la fila como todos los que asistieron a Casa Rosada.

Después de este mal trago, Oliva no se quedó callada y se dedicó a compartir en su Instagram una serie de mensajes que sus fans y amigos le dedicaban y en la que hacía referencia al accionar de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona.

"Vos sabés que él se fue con todo el amor hacia vos y vos tenés en tu corazón los mejores recuerdos juntos, él sabe que vos lo amaste y vos sabés que él se fue amándote. Lo mejor guárdalo en tu alma. Te acompaño”, escribió una de sus amigas y que Oliva se dedicó a repostear.

“Los ojos llorosos de tanto reírnos de sus ocurrencias. Testigo del amor que le dabas y de todo lo que él te amaba. Lo cuidaste siempre. Ro, somos testigos de todo. Él se fue amándote con locura. Adiós, Diego querido, gracias por todo”, fue otro de los mensajes.

"Toda la maldad que hacen se paga"

En el momento en el que intentó ingresar a la despedida íntima en Casa Rosada, Rocío Oliva manifestó su bronca contra el "núcleo duro" del ídolo por impedirle el ingreso:

“Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente. Me mandaron a hacer la fila como a todos. Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa. Todo el mundo pasa menos yo. Vine a darle un beso a mi ex pareja, fui la última mujer de Diego, nadie entiende eso. No piensan un minuto en Diego. Toda la maldad que hacen se paga. Así les va a ir a todos", disparó mientras lloraba.