Tucu López se fue de Corte y Confección: conocé el desafío que lo acerca a Jimena Barón

Tras la salida de Nora Cárpena y Adriana Salgueiro, Tucu López fue el tercer eliminado de Corte y Confección Famosos.

El novio de Jimena Barón se sometió a un importante desafío en el certamen pero no logró superar las exigencias del jurado, Benito Fernández, Fabián Zitta y Vero de la Canal.

El locutor dejó el ciclo para formar parte de un nuevo desafío que lo acerca a "La Cobra". El Tucu será el nuevo integrante de "La academia", el nuevo reality de Marcelo Tinelli donde Jimena Barón será parte de los jurados junto a Hernán Piquín, Pampita y Angel de Brito.

El nuevo programa también contará con la participación de Flor Vigna y Jujuy Jiménez, mientras que se espera que confirmen su asistencia Juana Viale, Dalma Maradona y Débora Plager.

La crítica de Jimena Barón al "Tucu" López por sus trabajos en "Corte y Confección"

Tucu López confirmó que Jimena Barón es una de las espectadoras frecuentes de Corte y Confección y que también le hace devoluciones sobre sus trabajos.

“Cuando puede lo mira. Yo por suerte tengo un vínculo muy sincero con Jime, así que cuando algo no le gusta me dice ‘qué feo eso’, y cuando le gusta me dice ‘qué lindo eso’“, dijo en una entrevista con Mitre Live.

“¿Son más los ‘qué lindo’ o ‘qué feo’ que recibís de ella?”, le consultó el conductor. Y López contestó: “Vos pensá que yo vengo sentenciado desde que arrancamos así que…está complicado".