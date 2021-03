La crítica de Jimena Barón al "Tucu" López por sus trabajos en "Corte y Confección"

El Tucu López vive un momento de plenitud con Jimena Barón desde que volvieron a estar juntos no se separan ni un segundo y él contó la crítica que le hace ella por su trabajo en “Corte y Confección”.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el locutor dio detalles de que le dice la cantante y actriz sobre su trabajo en el programa de eltrece. “Cuando puede lo mira. Yo por suerte tengo un vínculo muy sincero con Jime, así que cuando algo no le gusta me dice ‘qué feo eso’, y cuando le gusta me dice ‘qué lindo eso’“, comenzó diciendo el participante del ciclo que conduce todas las tardes Andrea Politti.

“¿Son más los ‘qué lindo’ o ‘qué feo’ que recibís de ella?”, le consultó el conductor. Y López contestó: “Vos pensá que yo vengo sentenciado desde que arrancamos así que…está complicado. No me veo como candidato, tengo dificultades que hacen que el programa sea divertido por eso también“, completó el artista de “Sex, viví tu experiencia”.

Sobre su romance con Barón afirmó: “Yo estoy muy contento. Es un momento de mi vida lindo. Estoy bien, en una relación que me hace bien, me hace feliz“, cerró.

Jimena Barón y la chicana a Tucu López

No es la primera vez que Jimena Barón interviene en las redes sociales de Tucu. Días atrás, tuvo una actitud similar cuando el locutor subió un video junto a su mascota. La cantante no se mostró ante las cámaras pero si pudo escucharse su voz mientras el locutor compartía imágenes con su perro, en el que se puede ver un "piloto" que le hizo a su mascota con una bolsa de basura.

"¡Sentado! Espectacular el poder", dijo el Tucu, a lo que Jimena lo chicaneó: “Muy bien, la vas a romper en Corte y Confección, gordi".