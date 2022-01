Verónica Lozano recordó, con palito incluido, el paso de Nicole Neumann por Cortá por Lozano

“Cortá por Lozano” celebró sus seis años con un compilado de los grandes momentos y personajes que pasaron por el programa como panelistas o invitados. Una de las panelistas estrellas fue Nicole Neumann de quien Vicky Xipolitakis quiso saber un poco más.

La mediática le consultó a la conductora qué panelista no volvería a convocar, mientras sonaba de fondo “Déjame soñar”, la canción de “Amigovios” compuesta e interpretada por la modelo.

El palito incluido de Verónica Lozano a Nicole Neumann tras recordar su paso por Cortá por Lozano.

"Ponen a la Nicole, no, no sea malos... Porque es subtitulado con la música también. Nicole no, se fue, tenía ganas de irse", comenzó diciendo. Para luego agregar un palito para la modelo: "Se fue, tenía ganas de irse. Era medio vagoncha, sí. Se tomaba muchos días… Pero bueno".

La relación entre Verónica Lozano y Nicole siempre fue tirante debido a las licencias que se tomaba la modelo sin siquiera consultarlo con la producción o con la conductora. "Se fue de vacaciones dos semanas y no tenía permiso del canal ni de la productora. La verdad es que me enojé mucho cuando se fue de vacaciones sin avisar", recordó Lozano.

Más allá de eso, la conductora dijo que es divina fuera del piso y que se siguen en Instagram.