Yanina Latorre acusó de traición a un integrante de Intrusos: "Pasaba data"

Yanina Latorre aportó datos sobre la sorpresiva salida de Jorge Rial de Intrusos. La periodista de LAM aseguró que el chat que existía entre ex compañeros fue el detonante y confirmó que acusaron a una de las integrantes de traición.

"Tengo chats de Intrusos que me pasaba ella. Capturas que perjudican a la producción, porque tratan de información que se capturó y se envió a otro periodista. Encima ella trabajaba en Intrusos y nosotros en LAM, que somos competencia”, disparó Yanina en clara referencia a Débora D'Amato quien sería la figura del programa que sus colegas quieren expulsar del grupo de WhatsApp.

“¿Te pasaba primicias de ese programa?”, le preguntó Ángel de Brito. “No me pasó primicias. Una vez me dijo algo de una data que andaba flotando… Que era una bombaza que iba a explotar en algún momento. Y ella me avisó que la iban a contar. ¿Qué hice yo a la mañana? ¡La conté antes!”, aseguró la esposa de Diego Latorre.

Débora D'Amato le respondió a Yanina Latorre

Mientras Yanina Latorre especulaba sobre esta salida, en Twitter Débora D'Amato hizo referencia a las versiones con una irónica frase. “Amanecí retro... 'Obsesión', de Miguel Mateos”, dijo la periodista en una clara referencia a sus colegas.

Rodrigo Lussich, por su parte, también se refirió con indirectas a estos dichos y en pleno aire de Intrusos disparó: "Deberíamos ejercer un poco la empatía, porque lo que puede sufrir un grupo de colegas lo puede estar sufriendo otro en cualquier momento”