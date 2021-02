Ángel de Brito contó las verdaderas causas de la supuesta salida de Rial de Intrusos

Ángel de Brito reveló detalles de la salida de Jorge Rial de Intrusos, tras 21 años en su conducción.

El periodista de América conducirá un nuevo programa a las 20 por la misma emisora y, por el momento, es Adrián Pallares quien está a cargo del importante ciclo de espectáculos.

Según informó De Brito, el chat entre ex compañeros del programa habría sido uno de los detonantes de esta salida. “El programa nuevo es un hecho. Ahora, abro varias ventanitas. Primero, hay intensas internas adentro del programa. Se han terminado algunos romances que existían con algunos favoritos. Está complicado el clima", tiró el conductor de LAM.

"Rial no tiene comunicación, prácticamente, con sus compañeros, después de todo el bolonqui del chat y todo eso, se cortaron las líneas”, dijo sobre este grupo que no incluye a su ex líder.

Rial ya había dejado el programa durante 2004 pero condujo Intrusos en la noche. En ese entonces fue reemplazado al mediodía por Horacio Cabak con Beto Casella como ladero, pero duró sólo un año con esta decisión.

El chat de la polémica: quién integra el grupo de Intrusos en el que no existe Jorge Rial

Después de la renuncia de Marcela Tauro y Guido Zaffora, la revista Paparazzi reveló detalles del grupo de WhatsApp que integran algunos ex participantes Intrusos y actuales, pero que no incluye a Jorge Rial.

Este grupo se llama “Compañeros” y está integrado por Adrián Pallares y exintegrantes del panel: Marina Calabró, Marcela Tauro, Guido Zaffora, Damián Rojo, Angie Balbiani y Daniel Ambrosino.