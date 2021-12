Yanina Latorre contó que le mandaron una foto comprometida de su hijo

Yanina Latorre reveló una interna familiar que involucra a su hijo menor, Dieguito Latorre.

La panelista de LAM confesó que le enviaron una foto comprometida del joven de su viaje de egresados. "Lola está que se la llevan los demonios… No es una foto hot, pero el abrazo de Dieguito y la chica no parece de amigos", contó en el programa de Ángel de Brito.

“La foto me la mandó la madre de la chica, que es amorosa, y me puso: ‘¿Somos consuegras?’”, agregó la angelita.

Luego, Yanina Latorre se refirió a su rol de suegra y aseguró que no siente celos de su hijo menor. “No soy celosa, mejor, que tenga una mina para que no me rompa más… Me indigna que no me lo cuente. Lola sí, está enojada”, disparó.

Yanina Latorre contó por qué se va antes del final de LAM

Después de la sorpresa por el final de LAM, Yanina Latorre contó que se despedirá antes de tiempo del programa, que finaliza el 31 de diciembre.

La panelista así lo anunció en el ciclo cuando contó que tomó esta decisión porque se va de vacaciones. "El domingo se va Lolita Punta del Este con amigas. Dieguito es la primera vez que no paso con él las fiestas. Yo me voy el lunes que viene a Miami, tenemos un lio de fechas", contó en el programa. Además, confirmó que pasará el Año Nuevo en Miami con Mariana Stoessel, mamá de Tini.

A pesar de la despedida de Ángel de Brito, Yanina Latorre confesó que no tiene miedo por su futuro laboral y dejó abierta la puerta a un regreso del programa.

“Ya arreglé con Ángel de palabra. Estoy adentro en lo que se viene” aseguró Latorre sobre su futuro, en diálogo con Para Ti. Y agregó: “Yo voy con Ángel De Brito a donde sea. Él me dijo ‘confía en mí’”.