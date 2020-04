La complicada situación de Yanina Latorre en su casa, en plena cuarentena

Yanina Latorre contó una particular situación que atraviesa en su casa, en plena cuarentena obligatoria. Tal como contó en LAM, su hija Lolita tiene gastroenteritis y tuvo que hacer la consulta vía telefónica.

"Se sentía mal y tuvo que hacer una consulta telefónica. Llamé a su pediatra y me derivó un gastroenterólogo. Les conté la situación y los síntomas que tenía y me recetó medicamentos vía online. La doctora me sugirió que las consultas las hagamos por mail y ella le escribe cada tres días para contarle cómo evoluciona", reveló la rubia.

"También Dieguito está con estreptococo. La estamos pasando bárbaro", dijo con ironía la mujer de Diego Latorre.

Días atrás, Yanina reveló un conflicto vecinal en el country donde pasa la cuarentena. La panelista contó que una vecina los denunció porque creyó que el jardinero había ido a cortarles el pasto. Al ver esto llamó a seguridad del country donde viven e inmediatamente llamaron a la policía, quien casi, según relata ella, termina deteniendo a Diego.

"Mandé a cagar a todo el mundo, no se si hay tribunales pero voy a denunciarlos a todos. Tenia un problema con el pasto, no arreglamos un cable pelado de la máquina, llamamos al jardinero y no pudo solucionarlo. A un vecino que está solo le pedí su maquina y él mismo me cortó el pasto en el jardín, no violamos ninguna norma", sintetizó.