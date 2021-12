Alex Caniggia invitó a pelear al streamer Coscu

La situación se dio luego de que Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Alexander Caniggia, le pidió a Martín Pérez Disalvo que lo invitara a participar de su streaming por el conflicto que involucra a su defendida Morena Rial con el youtuber Matías Bottero y este no le respondió a su petición. Además, esto encendió la llama de un cruce que habían tenido ambos en 2018, donde Coscu había escrito lo siguiente: “No me cabe para nada ese Alex Caniggia. La tele es putrefacta, menos mal que dejé de mirarla hace ocho años aproximadamente”, señaló Pérez Disalvo. Además, el streamer agregó: “Y no por lo de pijudo eh... sino porque es nefasto, no aporta nada el tipo, no tiene ninguna gracia ni un brillo ni talento. Es la televisión argentina en su máxima expresión”.

Alexander Caniggia se había quedado con la espina en el ojo tras aquellas declaraciones y ahora le respondió: “Coscu es un cagón, lo desafío a pelear bien a lo Rocky y lo rompo todo. No lo puedo etiquetar porque el muy putito se cagó y me bloqueó. Eso es de puto mal”, enfatizó el hijo de Claudio Paul, quien también se sumó a la plataforma de Twitch.

Por otra parte, Alejandro Cipolla también subió una historia en Instagram, en donde aclaró: “Respecto de Coscu, ¡todos me preguntan si me llamó! La verdad dudo que me llame por mi amistad con Alexander Caniggia, ¡el cual lo desafió a pelear y arrugó! Muestro la conversación si tienen dudas”. Tras esta publicación, Caniggia citó lo escrito por su abogado y volvió a ratificar lo que ya había manifestado cuando mencionó por primera vez al creador de contenido: “#ELMASPIJUDO Coscu sos un putito, te desafio a pelear cagón #ELPUTOAMO69”.

