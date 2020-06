En medio del lanzamiento espacial, Benjamín Rojas contó qué lo une con la NASA

Benjamín Rojas reveló lo emocionado que está con el lanzamiento histórico en el que la NASA y Spacex, de Elon Musk, enviaron a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Es que el actor de 35 años confesó que su tío tataraabuelo trabajaba en aquella agencia de gobierno y que también se llamaba Benjamín.

"Hoy hay un lanzamiento historico en Cabo Cañaveral. Mi vieja me dice que me llamo Benjamín por mi tío tataraabuelo Laurence Benjamín Leeds, quien trabajaba en la NASA en Cabo Cañaveral. Siento que soy parte de este lanzamiento. La emoción no me deja terminar mi flan", expresó el actor en sus redes sociales.

Este sábado, en medio de una pandemia declarada por el coronavirus, desde La Florida se logró el despegue de esta nave espacial tras ser postergado por condiciones climatológicas el pasado miércoles. Por primera vez, una empresa privada dirige personas al espacio y es también la primera ocasión desde el 2011 que la Nasa realiza un vuelo tripulado desde suelo estadounidense. Así lo declararon estas entidades a través de Twitter, y el papá de Rita no pudo contener la emoción.