El look sport chic de Juliana Awada para su "mejor plan" con amigas

Pese a su perfil bajo en los medios, Juliana Awada se muestra activa en su cuenta de Instagram para compartir sus looks, sus viajes al exterior y su vida saludable. Esta vez, la ex primera dama dio cátedra de cómo llevar un look sport chic y reveló para qué ocasión lo eligió.

El particular look que lució Juliana Awada para reencontrarse con sus amigas

Juliana Awada suele compartir con su comunidad de Instagram los secretos que la ayudan a mantener una vida equilibrada tanto física como mentalmente. Desde desayunos saludables, alimentación sana con productos orgánicos y cosechados de su propia huerta, lectura por las tardes y ejercicio por las mañanas.

A esta lista se le suma que organiza encuentros y salidas con su grupo de amigos más cercanos, ya sea para disfrutar de una rica cena o practicar algún deporte en compañía. Precisamente, en las últimas horas, Juliana se mostró en una cancha de tenis y reveló: "El mejor plan, tenis con amigas".

Juliana Awada

Lejos de mostrarse con looks sofisticados, casuales o glamorosos, la empresaria textil llevó un look sport chic: remera de mangas tres cuartos en color negra con cuello redondo, falda plisada y corta en la misma tonalidad y zapatillas deportivas blancas con detalles en negro.

Completó su conjunto sobrio y funcional con una visera negra, ideal para protegerse del sol sin perder visibilidad, y recogió su cabello para agregar ese aire relajado pero prolijo a la vez. Con raqueta en mano y lista para una tarde divertida, Juliana dejó ver otro de sus pasatiempos favoritos y llamó la atención de sus seguidores.

Cabe aclarar que no es la primera vez que Awada se muestra en movimiento. Hace poco, decidió compartir cuál es su entrenamiento matutino en pleno invierno. Se trata de sus clases de pilates, que realiza todas las mañanas con mucha disciplina pese a las bajas temperaturas. El estilo elegido para llevar a cabo su rutina es el atleisure, el cual se caracteriza por combinar prendas deportivas con las que son más urbanas.

Juliana Awada

Hacer actividad física tiene múltiples beneficios para la salud en general y la esposa de Mauricio Macri lo sabe muy bien. Por esta razón, a sus 51 años, realiza más de un deporte y sigue una dieta equilibrada tal como muestra en su red social.

En esta oportunidad, Juliana Awada compartió su look sport chic y deslumbró a todos. Además, contó que el "mejor plan" con amigas es practicar tenis y pasar un momento distendido.