Reapareció Benjamín Vicuña y apuntó contra la China Suárez tras sus declaraciones: "No me puedo hacer cargo"

Benjamín Vicuña fue centro de comentarios, luego de que la China Suárez hiciera un comunicado acusándolo de malos tratos hacia ella y sus hijos durante el tiempo compartido juntos. Sin embargo, la actriz viajó a Turquía, y dejó a sus hijos a cargo de su mamá, y el actor comenzó a accionar desde la Justicia. El escándalo creció, y él había mantenido el silencio mediático. En Puro Show, lograron comunicarse con él y tuvieron un mano a mano, donde apuntó contra su expareja.

Benjamín Vicuña, China Suárez

Benjamín Vicuña vs. la China Suárez: "No me puedo hacer cargo"

Antes de viajar a Turquía con Mauro Icardi, la China Suárez no dudó en contar su verdad y realizó un extenso comunicado contra Benjamín Vicuña. El actor le había quitado el permiso para llevar a sus hijos de viaje, según explicó, porque el centro de los menores se encontraba en la Argentina y debían quedarse a cumplir con sus responsabilidades escolares. Este hecho fue solo el detonante de un escándalo que siguió escalando, a pesar de la diferencia horaria.

En el texto, la actriz lo acusó de haber tenido malas actitudes frente a ella y a sus hijos, Amancio y Magnolia, entre las que aparecen no llevarlos de viaje y solo posar para las cámaras cuando en realidad no los acompañaba. Además, aseguró de que la engañaba mientras estaba embarazada y lanzó: "El hombre que me hizo conocer Ia medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones". Vicuña mantuvo el silencio, pero había expresado a algunos periodistas su dolor por el comunicado.

Finalmente, en Puro Show, lo encontraron en la calle y tuvieron el primer mano a mano con el actor. Él pidió frenar con la mediatización y expresó: “Yo tengo que seguir con mi vida, con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá. No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste. Es lo único que te puedo decir, muy triste”. El movilero le contó que Pampita lo defendió, pero Benjamín sentenció: “No hay mucha vuelta, es cosa de tiempo. Cuando estás en esta situación, se pone todo muy raro”.

Seguido a esto, se alejó de las cámaras y volvió a mantener el silencio. Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez, por la situación creada a partir de una negativa y un fuerte comunicado. La expareja se encuentra en una guerra legal y mediática, que se suma a los escándalos de las celebridades. Entre juicios, prohibiciones, acusaciones y divorcios, los famosos empiezan a contar sus verdades frente a los medios de comunicación.

A.E